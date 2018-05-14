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14 Mayıs 2018 15:25

Sungurlu’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sungurlu’da otomobil takla attı: 2 yaralı

14 Mayıs 2018 15:25


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Bağlar mevkiinde meydana geldi. Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan M.D. (53) yönetimindeki 71 EP 113 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Savrulan otomobil daha sonra takla atarak tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Y.D. yaralandı. Yaralılar kaza yerinede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.




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