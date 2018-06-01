Sungurlu’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Delice istikametine seyir halinde olan H.D. (55) yönetimindeki 35 PKZ 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak devrildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Jameika uyruklu Amerikan vatandaşı Cherrly T. Samuels (48) adlı kadın yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.