İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'ya bağlı Kadılıtürk köyünden Yozgat'ın Sarıfatma köyüne cenaze için giden araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Takla atan aracı gören çevredeki köylüler, kazazedelere yardıma koştu. Kazada Kadir Tekercioğlu, Şakir Yalmancıoğlu ve Hamdi Yalmancıoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.