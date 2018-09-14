Sungurlu'da otomobiller çarpıştı : 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Müslüm S. yönetimindeki 16 RJ 945 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyir gelinde olan Fatih Ö. yönetimindeki 06 DYA 06 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Müslüm S.'nin kullandığı otomobil şarampole uçarken, Fatih Ö.'nün kullandığı otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada her iki sürücüde yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.