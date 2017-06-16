Sungurlu’da Ramazan programına yoğun ilgi

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk meydanında verilen iftar yemeğinin akabinde başlaması planlanan program hava muhalefeti nedeniyle bir saat gecikmeli olarak başladı.

Soğuk havaya rağmen Sungurlu halkının yoğun katılım gösterdiği program Meddah gösterisi ile start aldı. Hacivat-Karagöz gösterisi, ilizyon gösterisi, ateşbaz ve balon şov büyük beğeni topladı. Etkinlikte çocuklara pamuk şekeri dağıtılırken, yetişkinlere ise Osmanlı şerbeti ikramında bulunuldu. Teravih namazı sonrası başlayan Türk Halk Müziği konseri izleyenleri adeta büyüledi.