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16 Haziran 2017 15:37

Sungurlu’da Ramazan programına yoğun ilgi

Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sungurlu’da Ramazan programına yoğun ilgi

16 Haziran 2017 15:37


Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk meydanında verilen iftar yemeğinin akabinde başlaması planlanan program hava muhalefeti nedeniyle bir saat gecikmeli olarak başladı.


Soğuk havaya rağmen Sungurlu halkının yoğun katılım gösterdiği program Meddah gösterisi ile start aldı. Hacivat-Karagöz gösterisi, ilizyon gösterisi, ateşbaz ve balon şov büyük beğeni topladı. Etkinlikte çocuklara pamuk şekeri dağıtılırken, yetişkinlere ise Osmanlı şerbeti ikramında bulunuldu. Teravih namazı sonrası başlayan Türk Halk Müziği konseri izleyenleri adeta büyüledi.




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