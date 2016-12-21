Sungurlu’da şehitler için mevlit okutuldu

Sungurlu’nun Huzurunu Destekleme Derneği tarafından Şehitler için mevlit okutuldu.

Sungurlu’nun Huzurunu Destekleme Derneği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ulu Cami’nde okunan mevlit’e Sungurlu Kaymakamı Mithat Gözen, Garnizon Komutanı J. Yzb. Necip Sirkeci, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, Sungurlu’nun Huzurunu Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, AK Parti Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Aziz Sarıyüce, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kubilay Karacif ve cami cemaati katıldı.