Sungurlu’da sel iki köyün bağlantısını kopardı

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Çiçekli Köyü ile Aşağıfındıklı Köyü arasında stabilize yol, yoğun yağış nedeniyle yola destek olan beton blok ile birlikte yıkıldı. Devriye esnasında yolun çöktüğünü gören Sungurlu İlçe Jandarma ekipleri, birbirine bitişik taş ve Jandarma güvenlik şeridi çekerek yolun her iki taraftan trafiğe kapatarak emniyet tedbiri aldı.

Sel baskınından zarar gören herhangi bir kimse olmadığı tespit edilirken, çöken yoldan başka köylere herhangi bir bağlantı yolun bulunmadığı, Sungurlu ilçe merkezinde her iki köye de gidiş ve gelişlerin olduğu bildirildi.