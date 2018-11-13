Sungurlu'da servis araçları denetlendi

Komisyon üyeleri tarafından okul çıkış saatinde yapılan denetimde, köylere taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu minibüsler teker teker durdurularak, okul servis araçları inceleme formu kriterlerine göre inceleme yapıldı.

Denetimlerde araçta bulunan öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınıp taşınmadığı gibi maddeler değerlendirilerek taşımalı yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliğine uyup uymadıkları kontrol edildi.