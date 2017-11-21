Sungurlu’da servis araçları denetleniyor

Şube Müdürleri ve komisyon üyeleri okula geliş saatinde belirli güzergahlarda başlayan denetimde, çeşitli köylerden okullara taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu minibüsler teker teker durdurularak, okul servis araçları inceleme formu kriterlerine göre inceleme yapıldı.

Buna göre de araçta bulunan öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınıp taşınmadığı gibi maddeler değerlendirildi taşımalı yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliğine uyup uymadıkları kontrol edildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Çoban eksikleri görülen hususlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacağını, öğrencilerimizin taşımalı eğitimle okullarına, okullarından da evlerine taşındığını öğrencilerin şoförlere emanet edildiğini ve sağlıklı bir şekilde evlerinden alınıp okula götürülüp getirilmesinin önemli olduğunu, önümüzde kış şartlarında sabah ve akşam saatlerinde öğrencilerin soğukta bekletmeden servislere alınması konusunda şoförleri uyardı.