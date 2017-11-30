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30 Kasım 2017 13:56

Sungurlu’da sıcak su kaynağı bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Yörüklü Köyü bölgesinde Maden Teknik Arama (MTA) tarafından yapılan Sondaj çalışmalarında sıcak su bulundu.

Sungurlu’da sıcak su kaynağı bulundu

30 Kasım 2017 13:56


Sungurlu AK Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan, "Daha önce Alembeyli ve Terzili köylerinde Maden Teknik Arama (MTA) tarafından yapılan sondaj çalışmalardan sonra Yörüklü köyünde yapılan sondaj çalışmasında 760 metre derinlikte 38 derece sıcaklıkta doğal kaynak suyu bulunmuştur" dedi.


Yapılan bu sondaj çalışmaların yeni gelecek sondaj makineler ile hızlandırılacağını, gerekli çalışmalardan sonra çıkan sıcak suyu ilçemiz adına en güzel şekilde değerlendirileceğini ifade eden Özkan, ilçe adına istihdam imkanı sağlayacak sondaj çalışmalarında çıkan sıcak su kaynağının da ilçe ekonomisine önemli derecede katkı sağlayacağını ifade etti.


İlyas Özkan,"İlçemizin belirli bölgelerinde yapılan sondaj çalışmalarına destek veren Milletvekillerimiz Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ile İl Başkanımız Mehmet Karadağ’a teşekkürlerimizi sunarım" dedi.




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