Sungurlu’da şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre Gürpınar Mahallesi’nde oturan Kudret T. (42) evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı fenalaştı. Çocukları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Kudret T. daha sonra ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kudret T. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan ve hastane morguna kaldırılan Kudret T., Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.