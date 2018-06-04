Sungurlu’da T tipi kapalı cezaevinin inşaatı sürüyor

İlçeye 8 kilometre mesafede Ankara-Samsun karayolu kenarında bulunan Çiftlik köyünün Harman yeri mevkisinde yapılan ceza infaz kurumu 306 dönüm araziye inşa ediliyor. Yapım sözleşmesi imzalanarak 25 Mayıs 2017’de yer teslimi yapılan ceza infaz kurumu inşaatı için 16 Haziran 2017’de ilk kazma vurulmuştu.

Bugüne kadar cezaevi lojmanları ve kapalı cezaevinin kaba inşaatı tamamlandı. Açık cezaevinde ise kaba inşaatını bitirmek için çalışmalar devam ediyor. 150 kişinin çalıştığı cezaevi inşaatının 700 günde bitirilmesi hedefleniyor. Mevcut proje üzerinde jandarma tabur binası, idari bina, atölye, mutfak, teknik merkez, 400 kişilik açık ceza infaz kurumu, 1200 kişilik T tipi kapalı ceza infaz kurumu, 200 adet lojman bulunmakta olup inşaat alanı 83 bin metrekare.

Proje tamamlandığında ilçede yaklaşık 1500 kişilik bir nüfus artışı sağlayacak ve ekonomiye olumlu etkisi olacak.