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Sungurlu'da tandır yangını

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında tandırlık kül oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında tandırlık kül oldu. İtfaiyenin erken müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Aşağıfındıklı Köyü'nde Nuri Sandıklıoğlu'na ait tandırlıkta henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ev ve köy sakinleri durumu Sungurlu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, yanında bulunan evlere sıçramadan söndürdü.


Olayla ilgili olarak başlatılan hasar tespit çalışması devam ediyor.

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