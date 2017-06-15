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15 Haziran 2017 19:06

Sungurlu’da tarla günü yapıldı

Sungurlu İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından doğrudan ekim makinesinin tanıtımı ve doğrudan ekim makinesi ile yapılan mahsulün verimi konulu tarla günü düzenlendi.

Sungurlu’da tarla günü yapıldı

15 Haziran 2017 19:06


Mahmatlı Köyü’nde düzenlenen tarla gününde bir konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü E. Elfaz Ermiş, "Doğrudan ekim günümüzde yaygın olarak kullanılan toprak işlemenin neden olduğu sorunları azaltmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Ekim öncesinde toprağı işlemeye gerek kalmadan tek seferde ekim yapılabilen bir yöntemdir. Ülkemizde her ne kadar yeni olsa da dünyada uzun yıllardır uygulanıyor diye konuştu.


Bu yöntemin tarımsal ekosistemlerde verimlilik ve karlılığı arttıran ve gıda güvenliğine katkı sağlayan bir uygulama olduğunu kaydeden Elfaz Ermiş, "Doğrudan ekim aynı zamanda iklim ve çevre dostudur. Doğrudan ekimde geleneksel uygulamalardan farklı olarak hasattan sonra yeniden ekime kadar herhangi bir toprak işleme yapılmaz ve ekim bir önceki ürüne ait anızla kaplı alan üzerine ekim yapabilen özel mibzerler ile gerçekleştirilir" dedi.


Doğrudan ekim faydaları hakkında da bilgi veren Ermiş, toprakta su tutumunun arttırılması, erozyonun önlenmesi, toprağın yapısının iyileşmesi ve karbon tutumu, ekonomik ve çevresel faydalarından bahsetti.


Programa İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü E. Elfaz Ermiş, Ziraat Odası Başkanı Dursun Karaderili, Ticaret Borsası Başkanı Halim Karaçil, il genel meclisi üyeleri, daire amirleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.




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