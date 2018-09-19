Sungurlu'da telefon kablolarını çaldılar

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Türk Telekom'a ait telefon kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilerek çalındı.

Olay, Hacıosman, Çulhalı ve İnişli köylerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinleri tarafından telefonların çalışmaması üzerine Türk Telekom yetkililerine arıza ihbarında bulunuldu. Arıza ihbarı üzerine köylere gelen Türk Telekom yetkilileri, direkteki telefon kablolarının kesilerek çalındığını tespit etti ve durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay Yeri İnceleme ekipleri kablolar ve direkler üzerinde parmak izi ve delil çalışması yaptı.

Yaklaşık 600 metre kablo çalındığını belirten Türk Telekom görevlileri, “Biz arıza ihbarı üzerine geldik. Kabloların kesik olduğunu gördük. 600 metre kabloyu kesip hırsızlar çalmış. Bu üç köyde yaşayan vatandaşlar cep telefonu çekmediği için ev telefonlarını kullanıyor. Çalınan kablolar yüzünden köy sakinleri mağdur” dedi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.