Sungurlu’da trafik kazası: 1 yaralı

100 metre sürüklenen TIR, bariyerleri yerinden söktü.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 36 FL 701 plakalı karayollarına ait lastik ve demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerleri yerinden söken TIR daha sonra refüje yan yattı. Demir bariyerlerin yola düşmesiyle Sungurlu-Kırıkkale karayolu geçici bir süre trafiğe kapanırken, kazada sürücü yaralandı. yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan TIR çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.