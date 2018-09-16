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Sungurlu'da trafik kazası : 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Dursun Çırpan yönetimindeki 67 ZY 666 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki Aziz Şen yönetimindeki 16 LLS 99 plakalı Tır'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari aracın sürücüsü Dursun Çırpan yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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