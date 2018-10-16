Sungurlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Alaca karayolu Salman Köyü yakınlarında meydana geldi. Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan H.A. (39) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye girdi. Meydana gelen kazada sürücü H.A. yaralandı. yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.