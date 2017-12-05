Sungurlu’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Çorum’dan Sungurlu istikametinde seyir halinde olan İ. K. yönetimindeki 27 KM 351 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjden karşı yola geçti.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İ. K. ile yanında bulunan O.G. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.