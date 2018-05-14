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14 Mayıs 2018 10:07

Sungurlu’da trafik kazası: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sungurlu’da trafik kazası: 3 yaralı

14 Mayıs 2018 10:07


Kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Akpınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sungurlu’dan Ankara istikametine gitmekte olan M.B. (51) yönetimindeki 52 EZ 994 plakalı otomobil, aynı istikamete giden A.B. (58) yönetimindeki 06 S 3005 plakalı otomobili sollamak isterken arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 52 EZ 994 plakalı otomobil tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.B. (51) ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi H.B. (63) ve oğlu B.B. (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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