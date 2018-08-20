Sungurlu’da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Metin Altay(44) yönetimindeki 53 BB 131 plakalı otomobil, yolda bulunan bir cisme çarpmamak için aniden direksiyonu çevirince aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Meydana gelen kazada araç şoförü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Merve Altay (21) ve Melisa Nur Altay (16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.