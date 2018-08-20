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20 Ağustos 2018 15:19

Sungurlu’da trafik kazası: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sungurlu’da trafik kazası: 3 yaralı

20 Ağustos 2018 15:19


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Metin Altay(44) yönetimindeki 53 BB 131 plakalı otomobil, yolda bulunan bir cisme çarpmamak için aniden direksiyonu çevirince aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Meydana gelen kazada araç şoförü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Merve Altay (21) ve Melisa Nur Altay (16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.




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