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27 Kasım 2017 16:36

Sungurlu’da trafik kazası: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Sungurlu’da trafik kazası: 4 yaralı

27 Kasım 2017 16:36


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Çiftlik kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Nazım Zorlu yönetimindeki 06 ZE 293 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan 06 FH 5392 plakalı PTT dağıtım aracına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Nazım Zorlu ile otomobilde bulunan yolcular Leyla, Üffet ve Alim Zengin yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Leyla Zorlu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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