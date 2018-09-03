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03 Eylül 2018 11:51

Sungurlu’da trafik kazası: 7 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasından 7 kişi yaralandı.

Sungurlu’da trafik kazası: 7 yaralı

03 Eylül 2018 11:51


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Gafurlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan B.U. (21) yönetimindeki otomobil, aynı istikamete seyir haline olan K.İ. (60) yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Meydana gelen kazada her iki sürücü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan C.B. (70), A.S. (40), C.Ç. (32), T.İ. (32) ve E.İ. (61) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.




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