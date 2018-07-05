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05 Temmuz 2018 17:50

Sungurlu’da traktörler çarpıştı: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sungurlu’da traktörler çarpıştı: 3 yaralı

05 Temmuz 2018 17:50


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Mavi Ocak kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan A.K.(76) yönetimindeki 19 EK 039 plakalı traktör ile aynı istikamete seyir halinde olan S.Ç. (30) yönetimindeki 19 SE 027 plakalı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada Sürücü A.K. ile traktörde yolcu olarak bulunan M.Ç. (39) ve H.Ç. (39) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.




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