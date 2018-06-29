Sungurlu’da yükümlü ve çocuklarına giysi yardımı yapıldı

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlüler ile çocuklarına giysi yardımı gerçekleştirildi. Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün bir mağaza ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda, Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler ve yükümlülerin çocukları ile ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan ihtiyaç sahibi kişilere giysi yardımı yapılması kararlaştırıldı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi yükümlüler ile Sungurlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından bildirilen ihtiyaç sahibi hükümlülerin listesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile yapılan istişareler neticesinde hazırlanıp Sungurlu Kaymakamının onayını içeren ilgili yazı mağazaya gönderildi” dedi.

Mağaza tarafından listede isim, yaş ve beden numaraları yer alan 45 Denetimli Serbestlik yükümlüsü ve onların çocukları ile Sungurlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 50 hükümlüye koliler halinde gönderilen yardımların Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden teslim alınarak önceden belirlenen yükümlü ve yükümlü çocuklarına Sungurlu Adalet Sarayında teslim edildiğini belirten Yelken, bunun hükümlülerin tekrar topluma kazandırılmaları için önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu, ileriki zamanlarda da buna benzer yardımların devam edeceğini belirtti.