Sungurlu’da Zabıta ekipleri marketleri denetledi

Marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde genel temizliğin normlara uygun olup olmadığını, çalışma belgelerinin olup olmadığını, evraklarının işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğunu, hijyen ve steril koşullara uygunluğu ile müşterilere karşı tutum ve davranışları açısından bir dizi kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde her ayrıntıyı titizlikle inceleyen zabıta ekipleri, işyeri sahiplerini dikkat etmesi gereken konular hakkında uyardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Denetimlerde temizlik ve halk sağlığına önem veren işyeri sahiplerine de teşekkür ederek, “Sungurlu Belediyesi olarak, halkımızın sağlığını tehlikeye atacak her türlü olumsuzlukların takipçisi olacağız. Zabıta ekiplerimizce kontrollerimiz aralıksız devam edecektir. Halk sağlığı bizim için birinci sırada gelmektedir. Temizlik ve sağlığa uygunluk konusunda hiç taviz vermeden istenilen seviyeye getirilmesi halkımızın daha temiz ve güzel ortamda gönül rahatlığıyla hizmet almalarını sağlanması amaçlanmaktadır" dedi.

Şahiner, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlarımızın günün her saatinde Alo 153 Zabıta Hattını aramalarının yeterli olacağını söyledi.