Sungurlu’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Çankırı karayolunda meydana geldi. Çankırı’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 19 FH 271 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen 06 ALD 08 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 ADL 08 plakalı otomobil şarampole devrildi. Daha sonra savrulan otomobil 06 BZ 529 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüsü M.K. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan S.B, N.D, N.B, S.B., D.D. (3), A.D. (12) ve H.B.(6) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.