Sungurlu’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Ankara-Samsun karayolu Ocaklı kavşağında meydana geldi. Kavşaktan dinlenme tesisine girmeye çalışan Fetullah Karaman yönetimindeki 06 FU 6401 plakalı otomobile önce Ankara’dan Sungurlu istikametine giden Harun Balcı yönetimindeki otomobil, daha sonrada Aşkın Arslan yönetimindeki otomobil çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Aşkın Arslan ve yanında bulunan annesi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.