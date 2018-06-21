Sungurlu’daki su baskınlarına AFAD’tan müdahale

Son günlerde Sungurlu ilçesinde etkili olan yağmur yağışı kırsalda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aşırı yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Bozyayla köyünde su baskınları ile sel meydana geldi. Şiddetli yağmur nedeniyle köydeki bazı evlerini su basarken ekili tarım arazileri de zarar gördü.

Şiddetli yağışın ardından Çorum İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından arama kurtarma ekibi gönderildi. Köyde hasar tespit çalışması başlatan AFAD ekipleri, taşkınlarının yaşandığı evlerdeki sel sularını motopomlarla tahliye etti.