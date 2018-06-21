Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 14:50

Sungurlu’daki su baskınlarına AFAD’tan müdahale

Çorum’un Sungurlu ilçesinde aşırı yağış su baskınlarına neden oldu.

Sungurlu’daki su baskınlarına AFAD’tan müdahale

21 Haziran 2018 14:50


Son günlerde Sungurlu ilçesinde etkili olan yağmur yağışı kırsalda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aşırı yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Bozyayla köyünde su baskınları ile sel meydana geldi. Şiddetli yağmur nedeniyle köydeki bazı evlerini su basarken ekili tarım arazileri de zarar gördü.


Şiddetli yağışın ardından Çorum İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından arama kurtarma ekibi gönderildi. Köyde hasar tespit çalışması başlatan AFAD ekipleri, taşkınlarının yaşandığı evlerdeki sel sularını motopomlarla tahliye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç