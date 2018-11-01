Sungurlu'nun kent arkında hummalı çalışma

Eski stadyumun bulunduğu alanı ve eski şehir parkıyla stadyumun arasında kalan yolu içine alacak şekilde 16 bin 703 metrekarelik bir alana yapılan Kent parkı için belediye ekipleri hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

2 bin adet ağaç dikilecek ve yaklaşık 5 bin civarında küçük bitki ile ağaçlandırma çalışması yapılacak Kent parkta 7 bin metrekarelik alan ise rulo çim ile çimlendirilecek.

Kent park projesi hakkında bilgi veren Sungurlu Belediye Başkan Abdulkadir Şahiner," 500 metrekarelik bir alana kafeterya yapılacak. Etrafı raylı cam sistemi, taşıyıcı sistemi alüminyum profil ve çatısı açılır, kapanır alacak şekilde mutfağı, bay, bayan ve engelli tuvaletleri, bebek odası ve bahçesi olacaktır" dedi.

Kent parkta yağışlı ve güneşli havalarda etkinlik yapılmasına imkan sağlayacak şekilde, Ramazan etkinlikleri, konser gibi etkinliklerin yapılacağı 1000 kişi kapasiteli amfitiyatro bulunacağını belirten Başkan Şahiner, ayrıca dairesel fonlu müzikle beraber ahenkli bir şekilde su gösterilerinin yapıldığı, rengarenk aydınlatmaları olacak şekilde 113 metrekarelik bir alana müzikli dans süs havuzu yapılacağını kaydetti. Şahiner park alanı içerisinde, eşit mesafelerde olacak şekilde, insanların kullanımına kolaylık sağlayacak 4 adet çeşme yapılacağını sözlerine ekledi.

Kent Parkın içerisinde, etrafı kapalı, aydınlatması olan, 24 saat vatandaşların kullanımına açık bir adet voleybol sahası, ayrıca gençlerin spor aktivitelerini gerçekleştirebileceği, etrafı kapalı, aydınlatması olan basketbol sahası yapılacağını ifade eden Başkan Şahiner, eski stadyum alanında koşu yapan kişilerin daha iyi olanaklarda spor yapabilmeleri için etrafı ağaçlarla gölgelendirilmiş bir koşu parkuru yapılacağını kaydetti.

Park meydanında bulunan havuz etrafında vatandaşların oturup havuzdaki su gösterisini izleyebileceği 8 adet oval oturma mekanları yapılacağını söyleyen Başkan Şahiner, güneş ışınlarının daha iyi engellenerek yaz günlerinde vatandaşların vakit geçirebileceği estetik 11 adet brandalı mekanları yapılacağını belirtti.

Şahiner ayrıca kalabalık grupların birlikte vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, aktivite yapabileceği, içlerinde oturma alanlarının ve ağaçların etrafında ise iklimlendirme için süs havuzları bulunan mekanlar yapılacağını ifade etti.

Şahiner, proje kapsamında 36 araçlık otopark, 10 adet fitness aletleri, 1 adet oyun parkı, büyük çocuklar için 1 adet oyun grubu, 1 adet oyun parkuru ve 1 adet engelsiz oyun parkı yapılacağını sözlerine ekledi.