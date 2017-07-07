Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 18:24

Sungurlu’ya yeni mesire alanı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye Toplu Konutları mevkiine yapılan mesire alanının ardından İlçe merkezinde 6 kilometre mesafede Akçalı Köyü mevkiinde doğayla iç içe bir mesire alanının yapımına başlanıldığının müjdesini verdi.

Sungurlu’ya yeni mesire alanı

07 Temmuz 2017 18:24


Belediye Başkanı Şahiner; ’’Biz bu güzelliklere estetik dokunuşlar yaparak hem ilçe halkımızın hem de ilçe dışından gelen misafirlerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri ferah ve nezih ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. 2015 yılı yaz ayından tamamlamış olduğumuz mesire alanımızı 2016 yılında genişletmemize rağmen talebi karşılayamıyoruz. Bu nedenle geçtiğimiz yıllardan itibaren projelendirdiğimiz ilçe merkezimize 6 kilometre uzaklıkta bulunan doğayla iç içe bir mesire alanı daha oluşturmak için altyapı çalışmalarımıza başladık." dedi.


Yeni mesire alanı toplamda 27 dönüm arazi üzerine kuracağını kaydeden Başkan Şahiner, "Mesire alanımızın içerisinde 60 araçlık otopark, 36 adet kamelya, bin 300 metrekare futbol sahası, 300 metrekare voleybol sahası, 700 metre yürüyüş yolları, oyun gurupları, dinlenme alanları, mescit ve lavaboları bulunacaktır. Ayrıca banklar, aydınlatma ekipmanları ve bunun gibi bir çok peyzaj öğelerini de barındıran modern bir mesire alanı olacaktır. ’’ ifadelerindi kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
ÇORUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:54
  • Güneş :05:10
  • Öğle :12:56
  • İkindi :16:55
  • Akşam :20:22
  • Yatsı :22:18
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!