Sungurlu’ya yeni mesire alanı

Belediye Başkanı Şahiner; ’’Biz bu güzelliklere estetik dokunuşlar yaparak hem ilçe halkımızın hem de ilçe dışından gelen misafirlerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri ferah ve nezih ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. 2015 yılı yaz ayından tamamlamış olduğumuz mesire alanımızı 2016 yılında genişletmemize rağmen talebi karşılayamıyoruz. Bu nedenle geçtiğimiz yıllardan itibaren projelendirdiğimiz ilçe merkezimize 6 kilometre uzaklıkta bulunan doğayla iç içe bir mesire alanı daha oluşturmak için altyapı çalışmalarımıza başladık." dedi.

Yeni mesire alanı toplamda 27 dönüm arazi üzerine kuracağını kaydeden Başkan Şahiner, "Mesire alanımızın içerisinde 60 araçlık otopark, 36 adet kamelya, bin 300 metrekare futbol sahası, 300 metrekare voleybol sahası, 700 metre yürüyüş yolları, oyun gurupları, dinlenme alanları, mescit ve lavaboları bulunacaktır. Ayrıca banklar, aydınlatma ekipmanları ve bunun gibi bir çok peyzaj öğelerini de barındıran modern bir mesire alanı olacaktır. ’’ ifadelerindi kullandı.