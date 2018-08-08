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08 Ağustos 2018 08:59

Tabiat parkındaki yangın korkuttu

Çorum’da tabiat parkında çıkan yangın korkuttu.

Tabiat parkındaki yangın korkuttu

08 Ağustos 2018 08:59


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Çatak köyünde bulunan tabiat parkında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla tabiat parkındaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çatak tabiat parkında yaklaşık iki hafta önce yine yangın çıkmış, çıkan yangında orman zarar görmüştü.


Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.




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