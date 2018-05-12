Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza İstanbul-Samsun D-100 Karayolu Hacıhamza Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.C. (60) yönetimindeki 61 EN 139 plakalı otomobil, İstanbul istikametinden Samsun yönüne doğru seyir halinde iken, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada sürücü H.C. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan A.U. (63) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdalenin ardından

ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ettiği öğrenildi.