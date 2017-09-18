Tandır yangını korkuttu

İtfaiyenin erken müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Küçük Ekmekçi Köyünde ikamet eden Zilnure Şakrıcı, evinin tandırında pekmez kaynatmaya başladı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu pekmez kaynatmak için yaktığı ateşin sıçraması üzerine tandırda yangın meydana geldi. Sungurlu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tandırın yanında bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.