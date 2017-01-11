Tarihi hanın restorasyonu başlıyor

Çorum’da 150 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi Velipaşa Han’ındaki restorasyon çalışmaları Mayıs ayında başlatılacak.

Çorum Belediye ile Velipaşa Vakfı arasında imzalanan protokolle 35 yıllığına Çorum Belediyesi’ne kiralanan ve kentin en değerli kültür varlıkları arasında yer alan tarihi han restorasyonunun ardından butik otel, restoran ve kafetarya olarak hizmet verecek.

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, düzenlediği basın toplantısıyla süreçle ilgili bilgi verdi. Ecdad yadigarı eserlerin dünle bugün, bugünle yarın arasında köprü vazifesi kurduğunu dile getiren Başkan Külcü, bu eserlerin inşa edildikleri dönemin sosyal hayatıyla ilgili de ipucu verdiklerini belirtti.

Çorum’da az sayıda kamu niteliğinde tarihi eser varken çok sayıda evin bulunudğunu hatırlatan Başkan Külcü, bunların bir çocuğunun da 1940-50’li yıllarda yıkıldığını belirterek, “Bunlara keşke daha önce sahip çıkıp çıkabilseydik, envanterimizde çok sayıda eserin bulunmasını sağlayabilirdik. O bizim için başka bir mutluluk sebebi olurdu. Tarihi eserlerimizin yaşatılması, kullanılması ve bizden sonraki nesillere aktarılması için gayret içerisindeyiz. Bunun için bir kere bu tür eserlerin ister kamuya ait ister özel mülkiyete ait eser olsun onların tahrip edilmesinin önüne geçmek için Çorum Belediyesi olarak çok farklı tedbirler alıyoruz ve bunların gereğini yapıyoruz. Özellikle özel mülkiyete konu olan yerlerin restorasyonuna ön ayak olmak ve önünü açmak için bizim bu yaptığımıza benzer çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğü, TOKİ hatta Kalkınma Ajansı’mızda bunlar için kaynak veriyor. Roleve planı ve benzeri çalışmalarda Çorum belediyesi olarak bizzat maliyetlerini biz karşılayarak yapıyoruz. Zaman zaman kamulaştırma, satın alma, bazen de kiralama suretiyle tarihi eserlerin restorasyon masraflarını da biz karşılayıp onları tekrar hayata kazandırmaya gayret ediyoruz” dedi.

2015 yılında Velipaşa Vakfı yöneticileri ile imzalanan protokol kapsamında restorasyon çalışmaları için hazırlıkların başlatıldığını anlatan Başkan Külcü, “150 yıllık geçmişi olan bu eserimizi yeniden Çorum’un kültür mirasına yeniden kazandıracağız. Mayıs ayında restorasyona başlamayı hedefliyoruz. En fazla bir yıl içerisinde restorasyonu tamamlama gibi hedefimiz var. 2018 yılının ortalarında Velipaşa hanı günlük hayatımızın bir parçası olarak tekrar Çorum’a kazandırılmış olacak. Restorasyon için 5 ila 6 milyon liralık kaynak kullanma ihtiyacı var. Bunun 1 milyon liraya yakın maliyetini Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kullanmış olacağız” şeklinde konuştu.

Eski polis karakolu, Kale ve tarihi Dikiciler Sokağı ve Güpür hamamı ile ilgili de açıklama da bulunan Başkan Külcü, “Eski polis karakolu veya İmam Hatip binası olarak bilinen tarihi yapıyla ilgili çalışmamızda devam ediyor. Orada kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Orada da 3 yıllık bir çalışmamamız var. Kuruldaki işlemler tamamlandı. Onay alındı. Kamulaştırma yapılan alanın etrafındaki eski yapılar boşaltıldı. Orası geniş bir alan haline getirildi. Velipaşa konağının yanında ikinci konağı da bir yıl içerisinde restore ederek yeni bir eser kazandırmış olacağız. Kale’de de Çorumlular ve turistler için uğrak alanı olacak bir proje için çalışma yürütüyoruz. Dışında da etrafındaki surların restorasyonu meselesi var. İçini ve surları birlikte değerlendirdiğimiz 8-10 milyon liralık bir bütçe ortaya çıkıyor. Kalkınma ajansıyla orada bir işbirliği yürütüyoruz. Güdümlü proje desteğiyle proje maliyetinin yüzde 75’ini ajanstan karşılamayı düşünüyoruz. Herhangi bir mani olmazsa kalemizin restorasyonunuda kalkınma ajansının desteğiyle halledeceğiz. Dikiciler sokağı restorasyonu zor bir iş değil. Maliyeti yüksekte değil. Hemen yapabiliriz. Yaptığımız restorasyonunun etrafıyla uyumlu ve bütünlük içerisinde yapılıyor olması lazım. Güpür hamamını yok sayarak dikiciler sokağında yapılacak çalışma güdük bir çalışma olur. Yapacağımız çalışma bir restorasyon değil dükkanların tadilatı, tamiratı gibi bir çalışma olur. Bunun için güpür hamamıyla ilgili mülk sahipernie çağrı yapıyorum. Kendileriyle daha önce kendileriyle görüştük. Ancak bir netice alamadık. Arzu ederlerse kendileri restoe ettirsinler. Biz proje maliyetlerini karşılayalım. İsterlerse gelsinler makul bir bedelle çorum belediyesine versinler. Biz yapalım o eserin gözümüzün önünde yok olup gitmesine mani olalım. Güpür, Ali paşa, paşa hamamı bunların hepsi bizim ecdadımızın bize emanetidir. Yerleşik hayat başladığında üçşey yapılır. Birisi cami, hamam diğeri çarşıdır. Ulu caminin etrafındaki hamamlar tesadüf değildir. Ecdadımıza bir haksızlık yapmayalım. Hep birlikte adım atalım” ifadelerini kullandı.