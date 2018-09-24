Taş boşalttığı sırada kamyon devrildi: 2 yaralı

Çorum'da yapımı devam eden baraj inşaatında bir kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenihayat köyünde yapımı devam eden barajda şoför olarak çalışan R.D.'nin kullandığı 19 EE 493 plakalı kamyon, taş boşalttığı sırada devrildi. Kazada sürücüyle yanında bulunan S.G. yaralandı. Yaralılar ambulansla Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.