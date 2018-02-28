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28 Şubat 2018 18:23

Taşeron işçilerden Karadağ’a osmanlı tuğrası

İl Özel İdaresi’nde görev yapan taşeron İşçiler, AK Parti Çorum İl Başkanı Av.

Taşeron işçilerden Karadağ’a osmanlı tuğrası

28 Şubat 2018 18:23

Mehmet Karadağ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Ziyarette işçiler İl Başkanı Mehmet Karadağ’a Osmanlı Tuğrası hediye ettiler. Karadağ, yapılan ziyaret nedeniyle teşekkür ederek verilen hediyenin anlamının çok büyük olduğunu vurguladı.


Başkan Karadağ, “Bizler geçmişine bağlı olan bu toprakların hamuruyla yoğrulmuş bir neslin torunlarıyız. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bilen milleti toprağı, devleti, bayrağı ve ezanı için canını seve seve verecek bir milletiz. Hiçbir zaman ölümden korkmayan şehadet şerbetini içmek için yarışan neslin evlatlarıyız. Bizler de bu inanç olduğu sürece bu milleti bölemez ve parçalayamaz. Allah ülkemizin dört bir yanında hainlere karşı mücadele eden Mehmetçiklerimizi korusun, onların yardımcısı olsun” dedi.


Taşeron işçileri sevindiren kadro konusuna da değinen İl Başkanı Karadağ, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjde ile uzun zamandır bekledikleri kadro sevincine yakında kavuşacaklardır. Çorum’da 5588 taşeron işçinin kadroya geçecektir. Bu kardeşlerimizin durumlarının iyileştirilmesi için çaba harcayan yine Ak Parti iktidarı olmuştur. 2015 yılında yürürlüğe giren yasa ile taşeron işçilerin kıdem tazminatının idare tarafından ödenmesini biz getirdik. Yıllık izin kullanmalarını, ücretlerinin tam ve zamanında ödenmesini, toplu iş sözleşmelerinden faydalanmalarını biz temin ettik. Bu adımlarımızı daha da ileriye taşıyarak yapılacak yasal düzenleme ile merkezi yönetimde, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan tüm kardeşlerimizi, sürekli işçi kadrosuna alınacaktır” ifadelerini dile getirdi.




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