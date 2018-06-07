TBB’dan Osmancık Belediyesi’ne hibe kamyon

Osmancık ilçesine getirilen kamyon Fen İşleri Müdürlüğünce teslim alındı.

Osmancık Belediyesinin ihtiyacı olan kamyon için Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın nezdinde girişimde bulunduklarını kaydeden Belediye Başkanı Hamza Karataş, aracın Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edildiğini söyledi.

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, ilçede kapsamlı bir alt yapı çalışması yapılması nedeniyle kamyonun acil ihtiyaç olduğunu belirterek “Belediyemizin ihtiyacı olan araçların bir kısmını hibe yoluyla, bir kısmını satın almak suretiyle tamamlamaya çalışıyoruz. Temizlik işlerinin araçlarına önemli derecede yatırım yaptığımızdan Fen işleri Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan kamyonun da hibe olarak temin edilebilmesi için girişimde bulunmuştuk. Bu ihtiyacımız da Türkiye Belediyeler Birliği tarafından karşılandı” dedi.