TDV’dan hayırsever işadamıne teşekkür belgesi

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti adına İşadamı Selahattin Kaleli’ye teşekkür belgesi ve plaketini Çorum İl Müftüsü ve TDV Çorum Şube Başkanı Dr. Ahmet Akın, makamında takdim etti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Diyanet Vakfı’nın hizmetine giren Kaleli Kız Yurdu ve Alaca İlçesine yaptırılan Kuran Kursu binasını yaptırarak işletmesini Türkiye Diyanet Vakfı’na devreden Hayırsever İşadamı Selahattin Kaleli, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından teşekkür belgesi ve plaketiyle onurlandırıldı.

Teşekkür belgesi ve plaketini hayırsever işadamı Selahattin Kaleli’ye takdim eden İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın; "Çorum’da örnek manada hayri hizmetlere öncülük eden hayırsever işadamı Selahattin Kaleli Bey’e başta Çorum halkımız adına, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırsever İşadamı Selahattin Kaleli Bey, İlimize ve İlçelerimize yaptığı maddi ve manevi katkılarla halkımızın ve Diyanet camiasının sevgisini kazanmıştır. Manevi yönünün güçlü olması kendisini bu hayır işlerini yapmasına vesile olmuştur. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de Bakara Suresinin 112. ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyurur; ’Her Kim güzel davranış ve iyilikte bulunarak kendisini Allah’a teslim ederse, artık onun Rabbi katında ecri vardır. Onlar için bir korku yoktur ve onlar mahzunda da olmayacaklardır.’ İşte böylesi güzel amelleri işleyen ve işleyenlere vesile olanlara ne mutlu ki Yüce Rabbimiz onlardan daim razı olacaktır. Hayırsever İşadamımızı kutlarken katkılarının diğer İşadamlarımıza örnek olacağı düşüncesiyle Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Yüce Rabbimiz kendisinden razı olsun."dedi.