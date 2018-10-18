Tek hayali doktor olmaktı, son yolculuğuna doktor önlüğüyle uğurlandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Bilin Demir için Çorum'da tören düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfında düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Tek hayali doktor olan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Bilin Demir, son yolculuğuna tabutuna doktor önlüğüyle uğurlandı. Evlatlarının başından ayrılmayan İnönü Lisesi öğretmenlerin Ali Demir ve annesi Yunus Emre İlköğretim Okulu Zeynep Salmanpakoğlu Demir, tören boyunca evlatlarının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Acılı anne-babayı yakınları ve meslektaşları teselli etti.

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, sözün bittiği yerde olduklarını belirterek, "Meslektaşları Ali Demir ve Zeynep Salmanpakoğlu Demir gibi değerli kendileri gibi pırıl pırıl, onurlu yaşayan temiz bir kalbe sahip olan Bilgin'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Yüreğimizde onun ağırlığını taşıyoruz. Biz yaşama dair planlar yaparken, güzel düşler beslerken bazen bize böyle acı düşlerde sürprizlerde yapabiliyor. Yüreğimize ve kalbimize düşen ateş her yerimizi yakıyor" dedi.

Demir'in cenazesi helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.