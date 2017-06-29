Ticaret Borsası Başkanı Bektaş’tan aidat uyarısı

Ali Bektaş, aidatların “5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu’nun” yıllık üye aidatı ile ilgili 50.maddesine istinaden 30 Haziran ve 31 Ekim tarihlerinde iki eşit taksit halinde ödenmesi gerektiğini belirtti.

Aidatların zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı kanun hükümlerine göre her bir ay için yüzde 1,40 oranında gecikme zammı tahakkuk edileceğini hatırlatan Bektaş, “Üyelerimizin mağdur olmaması, cezalı bir ödemeye düşmemeleri için, ödemelerini yasal süreler içerisinde yapmalarını önemle rica ederiz. Borcu olan üyelerimiz 30 Haziran Cuma günü mesai saati bitimine kadar borsamız veznesine, nakit veya kredi kartı ile veya banka hesaplarımıza aidat borçlarını ödeyebilirler” dedi.

’Sanal pos uygulamasına geçildi’

Ticaret Borsası üyelerinin aidat borçlarını sorgulamaları ve internet aracılığı ile ödemeleri için sanal pos uygulamasına geçiş yapıldığını dile getiren Bektaş, “Artık üyelerimiz borsamıza gelmeden de bulundukları yerden ödemelerini gerçekleştirebilecek. Üyelerimiz borsamız web sitesinde bulunan online tahsilat linkini tıklayarak veya https://ebelge.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.php linki ile borsa sicil numarası ve vergi numarası ile giriş yaparak, üye aidat borçlarını online sorgulayabilir, kredi kartı ile online ödemelerini yapabilirler. Akredite borsa olarak öncelikli amacımız üyelerimizin taleplerini hızlı ve kaliteli şekilde yerine getirmektir. Bu doğrultuda Çorum Ticaret Borsası olarak kendimize uygulayabileceğimiz teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

7020 Sayılı Kanun ve Aidatların Yapılandırılması hakkında da açıklamalarda bulunan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş,“7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” 27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girenkanun kapsamında oda ve borsalara olan aidat borçları da yapılandırma kapsamına alındığını belirterek, söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen borsa üyelerinin en geç 31 Temmuz 2017 tarihine kadar borsamız Muhasebe Müdürlüğü birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.