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30 Temmuz 2018 09:36

Ticari araç bariyerlere çarptı : 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ticari araç bariyerlere çarptı : 4 yaralı

30 Temmuz 2018 09:36


Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Sungurlu-Çorum karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan H.D. yönetimindeki 10 ADS 53 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan H.D .S.D, ve E.D. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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