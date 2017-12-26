Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 13:46

Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü

Çorum’da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü

26 Aralık 2017 13:46


Kaza, D-100 İstanbul-Samsun karayolu üzerinde Hacıhamza mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun yönüne gitmekte olan M.A.’nın kullandığı 61 K 0509 dorse plakalı tır, karşı yönden gelen olan 61 S 1004 plakalı yolcu otobüsü ile kavşakta çarpıştı. Kazada tır sürücüsü ağır yaralanırken, aynı araç içerisinde bulunan Y.A. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak, Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen tır sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
5
°
C
Sisli
  • Çarşamba
    Sisli
    5°C
  • Perşembe
    Sisli
    8°C
  • Cuma
    Sisli
    8°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç