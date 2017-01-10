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10 Ocak 2017 11:33

Tırla kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Tırla kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

10 Ocak 2017 11:33

Çorum’un Sungurlu ilçesinde tırla kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza Sungurlu Kırıkkale karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Sungurlu istikametine seyreden İ.S. yönetimindeki 53 DN 477 plakalı sebze yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette seyreden E.S. idaresindeki 19 DZ 400 plakalı kepek yüklü kamyona çarptı. Kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken iki tırın şoförü de yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası tırdaki sebzeler yola saçıldı. Karayolları ve Belediye ekipleri tarafından yapılan temizleme çalışmaları ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



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