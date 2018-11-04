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TKDK'tan 2 enerji yatırımına 4.4 milyon liralık destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II dönemi 3.

Çağrı İlanı sonrasında Çorum'da iki yenilebilir enerji kooperatifi sunduğu projelerle destek almaya hak kazandı.


Sınırlı Sorumlu Altınoluk Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aktaş ve Sınırlı Sorumlu Çorum Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin Zengin tarafından iki projeye ait sözleşmeler TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünde imzalanarak uygulama safhasına geçilmiş oldu.


Sınırlı Sorumlu Altınoluk Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi tarafından sunulan projeye ait tesis Hacıpaşa Köyünde kurulacak. Tesis, fotovoltaik güneş enerjisi panelleriyle 600 kW'lık elektrik üretim kapasitesine sahip olacak. 2 milyon 200 TL'lik yatırım bütçesine sahip projeye TKDK yüzde 55 hibe ile destek verecek.


Sınırlı Sorumlu Çorum Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi tarafından sunulan projeye ait tesis ise Seydim Köyünde kurulacak. Tesis, fotovoltaik güneş enerjisi panelleriyle 500 kW'lık elektrik üretim kapasitesine sahip olacak. 2 milyon 200 TL'lik yatırım bütçesine sahip projeye TKDK yüzde 55 hibe ile destek verecek.


Aktaş ve Zengin, her iki kooperatif başkanı da yatırımlarını yılsonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söylediler.

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