TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan ekonomiye ilişkin açıklamalar

Yine rayında gidecek. Bir tek tümseği çıkarken zorlanırız. Tümsekten aşağı inişi de var bunun hiçbir zaman unutmayın” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binası ve Halkbank Çorum Bölge Müdürlüğünün açılışına katıldı. Burada iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir süredir ekonomide çalkantılar yaşandığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, faiz, döviz ve enflasyonun hızla yükseldiğine dikkat çekti. Piyasada gözle görülen bir yavaşlama olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, nakit dönüşü olmadığını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak iş dünyasının nabzını tuttuklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, daha sonra kendilerine iletilen sorunları cumhurbaşkanı, hükümet ve bakanla ilettiklerini ve gereken önlemlerin acilen alınmasını talep ettiklerini anlattı.

“Yağmurlu havada kamu bankaları iş dünyasına şemsiyesini açtı”

Geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği Yönetim Kuruluyla ve tüm bankaların genel müdürleri ile bir araya geldiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “İş dünyasının sorunlarına çözüm bulmak için. Bu kapsamda Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve kamu kanlarına teşekkür ediyorum. Sıkıntılı günlerimizde bize şemsiyeyi açıp gelen kamu bankaları oldu. Haberiniz olsun haklarını yemeyelim. Kamu bankaları ne kadar imkanları varsa bütün imkanlarını piyasada çarklarının dönmesi için seferber etti. Diğerleri gibi yağmurlu havada şemsiyelerini kapatmadılar. Yağmurlu havada kamu bankaları şemsiyeyi açık tutmaya çalıştılar. İş dünyası ile finans sektörü aynı gemide. Bize bir şey olursa onlara da olur. Onlara bir şey olursa bize de olur. İyi niyetle oturduk iş dünyasının sorunlarının çözümü için bir araya geldik. Hazine ve Maliye, Sanayi ve Ticaret ile Çalışma bakanlarımızla bir araya geldik. İş dünyasından gelen talepleri bizzat birinci ağızdan ilettik. Birinci ağızdan talepleri ilettik. Eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayici ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapatılan bir bir fabrika 80 milyonun kaybı. Bizler faizlerle, kurlarla, vergilerle ve her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Bin bir güçlükle mücadele ederken devletimizden tek bir isteğimiz var. Yanımızda olduğunu göstermesi. Bu ekonomik bir mücadele, bu ekonomik mücadele de en iyisini yapmamız gerektiğini söyledik. Sağolsunlar bize ilettiğiniz sorunları çözüm noktasında yardımcı olmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“Bu teker bu tümsekte kalmaz”

Ekonomide yaşanan sürecin üstesinden gelineceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Ben iş adamıyım. Hiçbir zaman karamsar olmadım. Karamsar olsam ertesi sabah gider dükkânı kapatırım, kapısına kilit vururum. İyiye bak iyiyi gör. İnancımız gereği ümit var olmak zorundayız. Ümitsiz olamayız. Bu krizlerin, sıkıntılı dönemlerin şerbetlisiyiz. Son 25 yıla bakın kaç tane bunun gibi sıkıntılı dönemi hep beraber atlattık. Babalarımız atlattı. Bizler atlattık. Bakın açık söyleyeyim. Bu teker bu tümsekte kalmaz. Yine rayında gidecek. Bir tek tümseği çıkarken zorlarınız. Tümsekten aşağı inişi de var bunun hiçbir zaman unutmayın. Sıkıntılar fırsatlarıyla beraber gelir. Tüccar ve sanayiciler için fırsatları da değerlendirme zamanı. Biz bugüne kadar nasıl üstesinden geldiysek bunun da üstesinden geleceğiz. İnşallah hep birlikte ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz. Hedefimiz var bizim. Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek. Bizden sonraki nesilde Türkiye'yi dünya lideri yapacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında iş dünyasına birlik ve beraberlik mesajları da veren Hisarcıklıoğlu, “Bu süreçte birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek için birbirimizle dayanışma içerisinde olmalıyız. Sakın ha sakın siyasi görüşünden dolayı, mezhebinden dolayı etnik kökeninden dolayı veya farklı bir inanç kesiminden olduğu için birbirinizi ötekileştirmeyin. Bu süreçte görüyoruz ki bizim bizden başka dostumuz. Eğer bizler şucu bucu diye birbirimizi dışlarsak hepimizi kaybederiz. Onun için birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Birbirimizi seveceğiz. Allah bize sevgiyi vermiş. İnsan olmanın en büyük özelliği bu. Yaratılanı severim, yaratandan ötürü. Birbirimizi gerdikçe dostsuz kalırız. Birbirimizin hatası ve noksanıyla sevmek zorundayız. Ülkemizin birliğini beraberliğini muhafaza ettiğimiz sürece, tek yumruk olduğumuz olduğu müddetçe kimse bizim bileğimizi bükemez. Farklı düşüneceğiz. Allah bize beyin vermiş düşünelim diye. Farklı düşüneceğiz ancak ortak akılda buluşacağız” şeklinde konuştu.

“Geçmişte olduğu gibi bu tür süreçlerden Türkiye başarılı bir şekilde çıkmasını başarmıştır”

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, Ağustos ve Eylül ayında döviz ve faiz cephesinde bir dalgalanma oluştuğunu belirterek, bu süreçte özellikle yurt dışı piyasalar açısından hak etmedikleri, ülkenin ekonomik gerçekleriyle bağdaşmayan değerlendirmelere maruz kaldığına işaret etti.

Gelinen nokta itibariyle bu sürecin geride kaldığına inandığını anlatan Arslan, “Ekonomi yönetimimizin güçlü ve kararlı koordinasyonu ile iş dünyasının taleplerinin birinci elden yönetime aktarılması için ciddi aksiyonlar alınabiliyor. Önümüzdeki süreçte istişare ve karşılıklı işbirliğinin devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye'nin temel ekonomik verilerinin oldukça güçlü olduğunu anlatan Arslan, “Bankacılık sektörünün temelleri sağlam. Geçtiğimiz günlere göre daha güçlü bir pozisyona doğru ilerliyoruz. İki bankamızın yurt dışından sağladığı sertifikasyonlar ve yine hazinenin yurt dışı piyasalarından ihraç tutarının üç katı kadar talebi ile gelmesi ülkemizin geleceği ve ekonomisine yansıtmaktadır. İş dünyasının herhangi endişeye kapılmasına gerek yoktur. Çözümsüzlük anlamında. Bu süreçleri hep birlikte geçmişte olduğu gibi bu tür süreçlerden Türkiye başarılı bir şekilde çıkmasını başarmıştır. Bugünde çok daha başarılı bir seviyeye geleceğimize inanıyorum” dedi.

Kamu bankaları olarak iş dünyasıyla et ve tırnak gibi olduklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

“Bir tarafın zayıflaması diğer tarafında zayıflamasına neden olacak. Bunun için iki tarafında güçlü olması lazım. Sorunları birlikte aşacağız. Biz geçmişte olduğu gibi bugünde başta esnaf ve KOBİ7ler olmak üzere iş dünyasının yanındayız. Yurt dışı kaynaklı özel sorunlarla uğraştı ama bu sorunlarında üstesinden geliyoruz. Hiçbir şekilde faaliyetlerimizi aksatacak bir durumla karşılaşmadık. Bunun da en büyük nedeni milletin bankamıza sahip çıkmasından kaynaklanıyor. Güçlenerek büyüdük. Mevduat sıralamasında Türkiye'nin en büyük ikinci bankası durumuna geldik. Mevduatta küçülme olmadı. Normal zamanda bu tür algı operasyonlarına maruz kalan finans kuruluşlarında tersi durum yaşanırken biz bu süreçte güçlenerek çıktık. Topladığımız tüm kaynakları iş dünyasının kullanımına aktarıyoruz. Karşılıklı birbirimizi güçlendiriyoruz.”