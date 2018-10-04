Tohum bağışı yapan 3 çiftçi ödül

Sungurlulu çiftçiler Tokullu Köyü Muhtarı Ergülü Aşan, Çadırhöyük Köyü Muhtarı Ali Öztürk ve Kavşut Köyü'nden Arif Akbabaoğlu Tohum Gen Bankasına yaptıkları tohum bağışı için Gıda Tarım ve Hayvanlık Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle 3 çiftçinin belgesini Sungurlu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Hicabi Berişbek takdim etti.

Berişbek çiftçilere teşekkür ederek tüm çiftçilere bereketli ürün, bol kazanç temennisinde bulundu.

Teşekkür belgelerini alan çiftçiler ise, "Çalışmalarımızda bizden yardımını esirgemeyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Hicabi Berişbek ve personeline, ayrıca bu belge ile bizi gururlandıran bakanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.