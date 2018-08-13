Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 14:11

Toprağı suyla buluşturan proje ekonomiye 54 milyon lira katkı sağlayacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen ve Çorum ve Çankırı’daki tarım arazilerini bereketlendirecek olan Kızılırmak Tımarlı Sulaması 2.

Toprağı suyla buluşturan proje ekonomiye 54 milyon lira katkı sağlayacak

13 Ağustos 2018 14:11

Kısım proje inşaatında çalışmalar devam ediyor.


Sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Çorum’da nasibini aldı.


Tımarlı Sulaması 2. Kısım inşaatının tamamlanması ile Çankırı’da 13 bin 350 dekar ve Çorum’da ise 63 bin 700 dekar olmak üzere toplam 77 bin 50 dekar alanın cazibe ile sulanması sağlanacak. Ayrıca bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge insanının ekonomik olarak gelişmesine katkı sunulacak.


Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Çankırı ve Çorum için önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini kaydederek, "185 milyon 327 bin TL yatırım bedelli bu dev proje ile münbit topraklarımızı modern sulama sistemine kavuştururken, çiftçilerimizin yüzlerini de güldürmeye devam edeceğiz. Ayrıca ülke ekonomisine yılda 54 milyon TL zirai gelir artışı sağlanacak ve 15.500 bin kişiye de doğrudan istihdam kapısı açılacak" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç