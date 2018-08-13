Kısım proje inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Çorum’da nasibini aldı.

Tımarlı Sulaması 2. Kısım inşaatının tamamlanması ile Çankırı’da 13 bin 350 dekar ve Çorum’da ise 63 bin 700 dekar olmak üzere toplam 77 bin 50 dekar alanın cazibe ile sulanması sağlanacak. Ayrıca bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge insanının ekonomik olarak gelişmesine katkı sunulacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Çankırı ve Çorum için önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini kaydederek, "185 milyon 327 bin TL yatırım bedelli bu dev proje ile münbit topraklarımızı modern sulama sistemine kavuştururken, çiftçilerimizin yüzlerini de güldürmeye devam edeceğiz. Ayrıca ülke ekonomisine yılda 54 milyon TL zirai gelir artışı sağlanacak ve 15.500 bin kişiye de doğrudan istihdam kapısı açılacak" dedi.