Trafik terörü 6 bin 825 çocuğu hayattan kopardı

Trafik kazalarında hayatını kaybeden çocuklara bakıldığında en çok 0-9 yaş grubunun olması dikkat çekiyor. 2002-2017 yıllarında meydana gelen trafik kazalarında 0-9 yaş grubunda 3 bin 384, 10-14 yaş grubunda bin 599, 15-17 yaş grubunda bin 842 çocuk hayatını kaybetti. Son yıllarda trafik kazalarındaki çocuk ölümlerinin artışı ise gözlerden kaçmıyor. Ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan ’trafik kazası sonucu ölüm’, ülkenin en önemli halk sağlığı ve güvenlik sorunlarından biri olarak ortaya çıkıyor.

Çorum Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, 2002 yılından bugüne kadar trafik kazalarında 6 bin 825 çocuğun trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, çocukların trafik terörüne kurban verildiğini söyledi.

"Çocuk ölümleri neden kaynaklanıyor" diyen Başkan Şahin, "Araçlarda çocuk koltuğu olması lazım. Bu kanunda var. Emniyet kemeri takılması lazım. Çocuk koltuğu bulunmayan araçlarda ölümler daha fazla. Çıkan her kanun, kural vatandaşımızın lehinedir. Çıkan kanunlara kurallara uymamız lazım. Dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

Çocuklarında sürücünün dikkatini dağıtabileceğini dile getiren Şahin, sürücülerinde çocukla ilgilenirken kaza yapabileceğini ifade etti. Buna çok dikkat edilmesinin altını çizen Şahin, çocukların kesinlikle ön koltukta oturmaması ve araçlarda çocuk koltuğu olmasının gerektiğini vurguladı.

Çocuk ölümlerinde ailelere büyük görev düştüğünü anlatan Şahin, “Yayayken çocuk anne veya babasının elini bırakıp gidiyor. Sonra bu çocuğa araç çarpabiliyor. Çocukların iyi eğitilmesi lazım. Bu konuda anne ve babalara çok büyük görevler düşüyor. Çocuklara trafik kurallarına uymalarını öğretmeliyiz. Bu sayede ölümlerde azalır. Herkesin bu kurallara uyması lazım" şeklinde konuştu.

"Çocuklar bizim geleceğimiz sahip çıkalım”

Çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Şahin, “Avrupa ortalamasına baktığımızda çocuk ölümlerinde en öndeyiz. Hatta bazı ülkeleri belki de ikiye veya üçe katlıyoruz bu konuda. Trafikte özellikle ve özellikle kurallara uyalım. Trafik kazalarını önlemek için cep telefonu kullanmayalım. Dikkatli olalım. Trafik terörü nedeniyle çok sayıda çocuğumuzu kaybediyoruz. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bu yıl ki Trafik Haftası etkinliklerinde bu çocuk ve trafik konusuna dikkat çekildi. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Özellikle trafik kurallarına biz uyalım ki bizim çocuklarımızda bize örnek olsun. Kazaların önüne bu şekilde geçmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Trafik kazalarında en çok ölüm olayının 0-9 yaş grubunda yaşandığını anlatan Şahin, trafikte sürücülerden daha dikkatli olmalarını istedi.

Türkiye’de trafik kazalarındaki çocuk ölüm ve yaralanmalarının yıllara göre dağılımı:

"2002 yılında 474 çocuk ölü, 17 bin 884 çocuk yaralı, 2003 yılı 313 çocuk ölü, 15 bin 684 çocuk yaralı, 2004 yılı 371 çocuk ölü, 17 bin 942 çocuk yaralı, 2005 yılı 345 çocuk ölü, 21 bin 160 çocuk yaralı, 2006 yılı 341 çocuk ölü, 22 bin 43 çocuk yaralı, 2007 yılı 363 çocuk ölü, 24 bin 460 çocuk yaralı, 2008 yılı 296 çocuk ölü, 23 bin 105 çocuk yaralı, 2009 yılı 329 çocuk ölü, 26 bin 298 çocuk yaralı, 2010 yılı 267 çocuk ölü, 28 bin 90 çocuk yaralı, 2011 yılı 268 çocuk ölü, 31 bin 845 çocuk yaralı, 2012 yılı 243 çocuk ölü, 38 bin 440 çocuk yaralı, 2013 yılı 413 çocuk ölü, 48 bin 307 çocuk yaralı, 2014 yılı 391 çocuk ölü, 51 bin 850 çocuk yaralı, 2015 yılı 864 çocuk ölü, 55 bin 198 çocuk yaralı, 2016 yılı 760 çocuk ölü, 54 bin 559 çocuk yaralı, 2017 yılı 787 çocuk ölü, 53 bin 870 çocuk yaralı."