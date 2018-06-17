Traktör Devrildi: 1 Ölü

Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan bayram tatili için Bunalan köyüne gelen İsmail Yeniay (35) köyde traktörle mantar toplamaya çıktı. Köye yakın bir bölgede İsmail Yeniay’ın kullandığı traktör henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrilmesi üzerine sürücü Yeniay ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Köye gelen 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen İsmail Yeniay kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.